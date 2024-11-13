Союзники Украины примирились с одной идеей

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Союзники Украины все больше привыкают к идее, что конфликт завершится только путем мирных переговоров с Россией. Об этом пишет газета Washington Post.
«Среди европейских союзников Украины наблюдается тихий, но растущий сдвиг в сторону того, что война с Россией закончится только путем переговоров между Киевом и Москвой, предполагающих уступки украинской территории», — говорится в статье.
Автор утверждает, что в Европе обсуждения конфликта «подогреваются» неудачами ВСУ на поле боя. Кроме того, там опасаются, что США могут сократить свое финансирование Киева.
Так, издание пишет, что европейские чиновники и представители НАТО уже начали признавать, что разговоры о территориальных уступках уже «не вызывают столько вопросов, как раньше».
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