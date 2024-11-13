«Мой ответ — нет»: Шольц не хочет финансировать Украину в ущерб Германии

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Финансовая поддержка Киева не должна идти в ущерб будущего Германии и её граждан. Об этом заявил канцлер страны Олаф Шольц в немецком парламенте.
«Необходимо ответить на один вопрос: следует ли финансировать поддержку Украины за счет более чем 12 миллиардов евро в федеральном бюджете Германии в ущерб решениям, необходимым для будущего нашей страны? Мой ответ – нет», — заявил Шольц.
По его словам, не должно быть выбора между помощью Украине и благополучием Германии. При этом выделение денег для Киева из бюджета ФРГ не должно закончиться экономией на индексировании пенсий.
При этом Шольц отметил, что необходимо и дальше поддерживать Украину и не допустить эскалации конфликта.
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Элина Позднякова