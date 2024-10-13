Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин пообещал восстановить все разрушенное в новых и приграничных регионах. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Российский лидер выразил «особую благодарность» фермерам ряда новых и приграничных регионов. Путин отметил, что «несмотря на все трудности», они работают самоотверженно.
Ранее глава Курской области Алексей Смирнов оценил общий ущерб, нанесенный местным фермерам регулярными обстрелами ВСУ, в десятки миллиардов рублей.
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«Шаг за шагом обязательно восстановим и отстроим всё, что было разрушено и повреждено, – заявил российский президент.
Ранее глава Курской области Алексей Смирнов оценил общий ущерб, нанесенный местным фермерам регулярными обстрелами ВСУ, в десятки миллиардов рублей.
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Александр Климов