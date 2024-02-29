Снижение уровня бедности и ядерная боеготовность: итоги послания Путина 2024

Фото: сайт Кремля
29 февраля президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию. В начале своей речи он заявил, что будет говорить не только о ближайших планах, но и стратегических задачах. Какие важные заявления сделал президент, на какие меры поддержки россияне могут рассчитывать в 2024 году, и готова ли Россия к переговорам с США, читайте в материале «Радио 1».
Путин о спецоперации и поддержке героев СВО
Президент России сообщил, что большинство россиян поддержали и продолжают поддерживать СВО. На российских производствах люди трудятся в три смены, чтобы отдать фронту столько, сколько требуется. Также поддержку оказывает российский бизнес, который направляет существенные суммы фронту и волонтерам. Владимир Путин также подчеркнул, что войну на Донбассе начала не Россия.
«Не мы начали эту войну на Донбассе. Но, как уже не раз говорил, мы сделаем всё, чтобы её закончить. Искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции», - заявил президент.
Также Путин объявил о запуске программы «Время героев» для участников СВО. Он пояснил, что с 1 марта текущего года ветераны и участники боевых действий смогут подать заявление и принять участие в программе, которая предполагает упрощенный порядок получения высшего образования в передовых вузах страны. Кроме того, те, кто проходит службу в зоне спецоперации, могут получить военную специальность и остаться служить после окончания СВО.
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Путин о ядерном оружии
Стратегические ядерные силы страны находятся в полной боевой готовности, сообщил президент.
Кроме того, на вооружения поставлены ракеты «Сармат», испытания проходят комплексы «Посейдон» и «Кинжал». Вскоре Россия продемонстрирует имеющуюся технику в зоне военных действий, рассказал глава государства.
Владимир Путин подчеркнул, что за время СВО вооруженные силы страны обрели колоссальный опыт. Также президент обратил внимание на некоторые сложности и отметил, что необходимо выстроить эффективную экономику ВС РФ.
Путин о переговорах с США
Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической безопасности, несмотря на враждебные настроения. Однако Владимир Путин отметил, что слова американских властей о том, что они готовы к дипломатии, не более чем демагогия.
Также глава государства назвал бредом заявления западных политиков о том, что Россия якобы готовится к нападению на Европу. При этом западные союзники Киева сами выбирают цели для населения ударов по России.
Действия США и их партнеров привели к разрушению международной системы безопасности, что угрожает интересам России, отметил президент.
«Без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен», - подчеркнул Владимир Путин.
Он также сообщил, что Запад намеревался внести разлад внутри страны и привести ее к такому состоянию, в котором находится Украина. Глава государства отметил, что Россия самостоятельно будет определять свой путь и укреплять суверенитет.
Путин о семейных ценностях
Глава государства вновь напомнил о важности сохранения семейных ценностей и отметил, что старт Году семьи был дан на полях выставки «Россия». Он также отметил, что главная ценность семьи – это продолжение рода, рождение детей, и государство, со своей стороны, будет оказывать российским семьям поддержку.
Путин о поддержке многодетных семей
Путин о поддержке материнства
В России будет запущена программа по охране материнства и сбережению здоровья детей, сообщил Владимир Путин.
Он также предложил правительству профинансировать отрасль здравоохранения на ближайшие шесть лет. Он указал на важность того, чтобы дети рождались и росли здоровыми, а в будущем и они могли создавать полноценные, здоровые семьи. Приоритетным направлением в этой программе станет модернизация перинатальных центров и детских поликлиник и больниц. На реализацию проекта кабмин направит более 1 трлн рублей, сообщил президент.
Владимир Путин также анонсировал запуск нового национального проекта «Семья».
Путин о борьбе с бедностью
В ходе своего выступления Владимир Путин также обратил внимание на уровень доходов населения. С 1 января 2023 года было принято Единое пособие для малообеспеченных семей. За прошедший год более 11 млн человек получили выплаты в рамках этой социальной программы.
Президент также заявил, что особый акцент государство сделает на борьбе с бедностью, уровень которой планируется снизить. Сейчас он составляет 9%.
Путин о зарплатах в регионах
Президент России поручил правительству выработать новую модель оплаты труда бюджетников. Он обратил внимание на то, что в разных регионах уровень средних зарплат разный, и это неправильно. Глава государства добавил, что вне зависимости от местности учителя или врачи выполняют сложную и важную работу, поэтому разницы в зарплатах быть не должно.
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Путин о поддержке спорта и долголетии
В России возрос интерес к спорту и здоровому образу жизни, обратил внимание президент. Он назвал это одним из важных и значимых достижений и призвал поощрять такую категорию граждан.
За счет федеральных ресурсов, Владимир Путин предложил благоустроить спортивные объекты в регионах, и возвести новые. Условия для занятия спортом должны быть в вузах, школах, детских садах и других, подчеркнул глава государства.
Также Владимир Путин уделил внимание вопросу продолжительности жизни и отметил, что в настоящее время средняя продолжительность жизни в РФ превысила 73 года, к 2030 году она должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем — выйти на уровень 80+.
Путин о ремонте школ и детсадов
Достаточное количество детских садов было открыто еще в советские времена и их необходимо ремонтировать, заявил президент.
Со следующего года стартует программа их капитального ремонта. В целом на капремонт детских учреждений будет выделено более 400 млрд рублей. На ремонт учреждений профобразования будет выделено 120 млрд рублей, уточнил глава государства.
Путин о модернизации аэропортов и новых трасс
Трасса М-12 в текущем году будет продлена до Екатеринбурга, а в 2025 году до Тюмени, сообщил президент. Он также сообщил, что в настоящее время уже открыто автомобильное движение между Москвой и Казанью.
Кроме того, в России особое внимание будет уделено развитию сети аэропортов. За ближайшие шесть лет планируется провести модернизацию более 70 объектов.
Усовершенствование коснется и столичного транспорта. Московские центральные диаметры будут соединять город с рядом российских регионов, сообщил президент.
Путин ввел изменение в систему ЕГЭ
Система сдачи единого государственного экзамена будет изменена, заявил президент. Он предложил наделить учеников правом пересдать экзамен по одному из предметов по собственному выбору. Владимир Путин назвал такую меру «вторым шансом» и добавил, что выпускник должен успеть завершить процедуру до начала приема документов в вузы.
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Анастасия Хохлова