Путин попросил главу Счетной палаты Ковальчука звонить ему в сложных ситуациях

Фото: сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин по итогам доклада руководителя Счетной палаты Бориса Ковальчука посоветовал последнему «без стеснения» звонить при крайней необходимости. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Ковальчук поблагодарил главу российского государства за предоставленную возможность. Уточняется, что Путин также подчеркнул профессионализм команды главы Счетной палаты.
По словам президента, на сегодняшний день растут доходы российского бюджета, однако лишних денег нет. Поэтому важно, чтобы Счетная палата следила за финансовой дисциплиной и не пропускала нарушений закона, добавил Путин.
Напомним, 14 мая 2024 года Совет Федерации единогласно принял решение о назначении Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты России. В период с 2010 года по март текущего года Борис Ковальчук занимал должность генерального директора «Интер РАО».
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По словам президента, на сегодняшний день растут доходы российского бюджета, однако лишних денег нет. Поэтому важно, чтобы Счетная палата следила за финансовой дисциплиной и не пропускала нарушений закона, добавил Путин.
Напомним, 14 мая 2024 года Совет Федерации единогласно принял решение о назначении Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты России. В период с 2010 года по март текущего года Борис Ковальчук занимал должность генерального директора «Интер РАО».
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Екатерина Коршунова