Счетная палата выявила у Минстроя финансовых нарушений на 46 млрд рублей

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Счетная палата выявила у Минстроя финансовых нарушений на 46 миллиардов рублей. Об этом пишут «Ведомости».
Сообщается, что нецелевого использования бюджета не обнаружено. Всего по результатам проверки было выявлено четырнадцать нарушений, а также девятнадцать недостатков. В отчете сказано, что 46 миллиардов рублей – это недостоверность бюджетной отчетности Минстроя в части дебиторской задолженности ППК «ФРТ», оплата коммунальных услуг. Один недостаток и четыре нарушения были устранены.
Ранее Счетная палата сообщала, что объем межбюджетных трансфертов российским регионам в 2023 году снизился на 0,3% до 3,932 млрд рублей. В Счетной палате отметили, что доля дотаций в общем объеме межбюджетных трансфертов выросла с 28,7 до 39,5 %. При этом объем неисполненных межбюджетных трансфертов составил 26,4 млрд рублей, в основном за счет неисполненных расходов на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова