Счётная палата РФ проверит эффективность налогового режима для самозанятых

Фото: istockphoto/Svitlana Hulko
Счётная палата РФ проверит эффективность эксперимента по введению налогового режима для самозанятых. Аудиторы провели анонимный опрос среди работающих на себя с целью выяснить, готовы ли они платить налог по повышенной ставке и отчислять взнос на пенсию.
Результаты исследования будут использованы для улучшения режима налога на профессиональный доход, передаёт «РБК». Подведение итогов опроса, на основании анализа результатов которого будут сделаны выводы, запланировано на ноябрь 2024 года в рамках подготовки конечного отчёта по результатам экспертно-аналитического мероприятия.
Эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых граждан проводится до 31 декабря 2028 года включительно, уточнили в Счётной палате. По состоянию на апрель 2024 года количество самозанятых в России превысило 10 миллионов человек. В настоящее время граждане, работающие на себя, отчисляют в виде налога 6% дохода при работе с юридическими лицами и 4% если они обслуживают физических лиц.
Читайте также:
Юрист Виноградов: Самозанятые пенсионеры теряют ряд льгот
Юрист Краснов: Самозанятые обязаны платить алименты в МРОТ на ребёнка
В Подмосковье растет число самозанятых благодаря поддержке государства
Александр Бойцов