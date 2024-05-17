Путин посетил единственный православный храм в китайском Харбине

Фото: сайт Кремля
Во время своего визита в Китай президент России Владимир Путин посетил единственную действующую в Харбине православную церковь – храм Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Глава государства пообщался с настоятелем и подарил храму образ Спаса Нерукотворного. Также Владимир Путин выразил слова благодарности священнослужителю за сохранение традиций православной церкви в регионе.
Напомним, Владимир Путин прибыл в Пекин 15 мая. Он провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой был сделан ряд совместных заявлений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова