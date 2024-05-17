Путин уверен в дальнейшем укреплении альянса России и Китая в энергетике

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Сотрудничество России и Китая в области энергетики продолжит развиваться и укрепляться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на церемонии открытия Российско-китайского ЭКСПО и форума межрегионального сотрудничества.
«Наш стратегический альянс в энергетике, ставший надежной опорой всего глобального рынка энергоресурсов, уверен, будет и далее укрепляться», – заявил президент.Он также отметил, что Россия намерена продолжать снабжать экономику Китая энергией по доступным ценам.
Кроме того, Владимир Путин указал на то, что партнерские отношения РФ и КНР повысят благосостояние и качество жизни граждан обоих стран.
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Анастасия Хохлова