Путин: партнерство России и Китая постоянно совершенствуется за счет новых сфер

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Президент России Владимир Путин заявил, что партнерство России и Китая постоянно совершенствуется и диверсифицируется за счет новых сфер. Об этом пишет РИА Новости.
«Что особенно важно, российско-китайское партнерство постоянно развивается, совершенствуется, диверсифицируется за счет новых форматов и сфер, расширяется его нормативно-правовая база», — сказал президент.
Ранее Китай и Россия отметили необходимость прекращения шагов, способствующих затягиванию боевых действий и эскалации конфликта на Украине. Дипломатические переговоры являются наиболее приемлемой формой решения конфликта, подчеркнули лидеры государств.
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
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Дарья Осипова