Путин поздравил Хавьера Милея с победой на президентских выборах в Аргентине

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин Хавьера Милея с избранием на пост президента Аргентины, вырезка из поздравительной телеграммы опубликована на официальном сайте Кремля.
«Уважаемый господин Милей, примите поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента. Желаю Вам успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также здоровья и благополучия», — сообщается в тексте телеграммы.
Глава РФ также подчеркнул дружбу и уважение, на которых построены отношения России и Аргентины, а также выразил надежду на их дальнейшее успешное развитие.
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Евгения Парфентьева