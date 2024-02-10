Захарова рассказала об истерике Белого дома после интервью Путина

Фото: официальный сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Белый дом и Госдеп США находятся в состоянии истерики из-за интервью российского президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Об этом Захарова сообщила в интервью «Известиям».
Официальный представитель ведомства отметила, что данная реакция со стороны Вашингтона является феноменальной. По словам Захаровой, действия Белого дома и Госдепартамента США демонстрируют абсолютную лживость собственных подходов. Она также подчеркнула, что сейчас в Америке «все наперебой орут только одно: не смотрите и пусть американский журналист не берет интервью».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с главой Белого дома Джозефом Байденом назвал интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону смехотворным.
Напомним, изначально интервью журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным появилось в 02:00 мск 9 февраля на сайте Карлсона, а также в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Публикация Карлсона набрала 3,6 млн просмотров спустя всего 21 минуту после размещения в соцсети. На данный момент в соцсети X его посмотрели около 166 миллионов человек.
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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с главой Белого дома Джозефом Байденом назвал интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону смехотворным.
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Екатерина Коршунова