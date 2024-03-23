Путин: правоохранительные органы установят все детали теракта в «Крокусе»

Фото: сайт Кремля
Следственные и правоохранительные органы сделают всё, чтобы установить детали террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам.
Также глава государства заявил, что всем пострадавшим будет оказана помощь.
Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.
Накануне вечером группа террористов ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» и расстреляла зрителей. После этого боевики устроили пожар. По последним неофициальным данным, в результате этого теракта погибло 150 человек. Ещё сотни пострадавших находятся в больницах Москвы и области.
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Анастасия Чинкова