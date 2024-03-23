Путин: всем пострадавшим при теракте в «Крокусе» окажут помощь

Фото: Официальный сайт Кремля
Семьям погибших и пострадавшим при теракте в подмосковном Красногорске окажут всю необходимую помощь. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам после теракта в «Крокус Сити Холле».
Также глава государства выразил соболезнования семьям погибших.
Президент объявил 24 марта днём общенационального траура.
Накануне вечером группа вооружённых террористов ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар. Последние неофициальные данные гласят, что в результате теракта погибло 150 человек. Отмечается, что все они погибли от огнестрельных ранений и отравления продуктами горения.
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Анастасия Чинкова