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Москва и Подмосковье выплатят до трёх миллионов рублей пострадавшим в «Крокусе»

23 марта 2024, 11:28
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Москва и Подмосковье выплатят от 500 тысяч до трёх миллионов рублей пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что помощь будет оказана москвичам и жителям других регионов, пострадавшим в этой трагедии.

Кроме того, Москва и Подмосковье возьмут на себя организацию похорон.


По последним данным от Следственного комитета России в результате теракта погибло 93 человека. Сотни людей пострадали. В настоящее время они проходят лечение в больницах Москвы и Московской области. Большое число желающих сдать донорскую кровь собралось у пунктов сбора и больниц Москвы и Подмосковья.

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Сенат США избежал шатдауна, одобрив проект бюджета на 1,2 трлн долларов
23 марта 2024, 12:17

Фото: iStock/rarrarorro

Сенат США избежал шатдауна, поддержав законопроект о выделении порядка 1,2 триллионов долларов до конца финансового года.
Отмечается, что сенат США поддержал законопроект вслед за палатой представителей.

За инициативу высказались 74 сенатора, против выступили 24.

Документом предусматривается выделение из бюджета 300 миллионов долларов для Украины и 3,3 миллиардов долларов для Израиля.

Напомним, что шатдаун – это прекращение работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. В это время госслужащие, работающие на критически важных специальностях, продолжают выполнение своих обязанностей без выплаты зарплаты. Остальные работники отправляются в вынужденный отпуск.

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#израиль
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Поклонская выступила за введение смертной казни для террористов
Поклонская после теракта в «Крокусе» выступила за смертную казнь для террористов
23 марта 2024, 10:35

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Советник генпрокурора России Наталья Поклонская выступила за смертную казнь для террористов после трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.
Она заявила, что случившийся теракт – это чудовищная трагедия. Единственным наказанием за такое деяние, по её словам, является только смертная казнь.

Поклонская подчеркнула, что террористы не являются людьми – они лишь управляемые механизмы в оболочке фанатиков, не способных думать и анализировать свои поступки.

Также она добавила, что теракт в концертном зале является преступлением без срока давности и права на прощение.

По последним данным, в результате теракта погибло как минимум 60 человек. Ещё более сотни получили ранения.

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#террористы
#трагедия
#смертная казнь
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Таджикистан отрицает причастность его граждан к теракту в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 10:24

Фото: iStock/Sven Loeffler

МИД Таджикистана назвал фейком информацию о причастности граждан республики к теракту в «Крокус Сити Холл». Обращение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что Таджикистан не получал от российского правительства подтверждения о распространяющихся ложных данных о причастности граждан Таджикистана. МИД республики попросил основываться на официальной информации, публикуемой государственными органами РФ.

Ранее сообщалось, что предполагаемые террористы являются гражданами Таджикистана, возраст самого старшего достигает 51 года, а самого младшего — 21.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.

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#террористы
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#теракт
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Си Цзиньпин осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и направил соболезнования Путину
23 марта 2024, 10:01

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщает центральное телевидение страны CCTV.
По данным источника, в Китае произошедшею трагедию назвали «серьезным терактом». Си Цзиньпин также заявил, что находился в состоянии абсолютного шока после новостей о случившемся.

Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди сообщил, ​что Индия полностью солидарна с народом и правительством РФ «в этот час скорби».

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.

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Премьер Индии Моди выразил солидарность с россиянами, осудив теракт в «Крокусе»
23 марта 2024, 05:46

Фото: сайт Кремля

Индия полностью солидарна с народом и правительством РФ «в этот час скорби», заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди, рештельно осудивший пятничный теракт в подмосковном Красногорске. Об этом пишет в субботу РИА Новости
На данный момент почти три десятка стран осудили теракт в подмосковном «Крокусе». В частности, такие заявления сделали США, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Италия, Польша, Греция, Турция, Беларусь, Кыргызстан, Пакистан, Иран, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Куба, Казахстан, Палестина, Венесуэла, Армения и Азербайджан, ОАЭ, Таджикистан, Испания, Сирия. Также заявления выпустили ООН и Евросоюз.

Напомним, что вечером в пятницу, 22 марта, ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По самой свежей информации, более 60 человек погибли и 147 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ).

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#индия
#россия
#теракт
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Премьер-министр Армении Пашинян осудил теракт в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 05:00

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с произошедшим вечером 22 марта терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» подмосковного Красногорска. Об этом сообщает РИА Новости.
«Уважаемый Владимир Владимирович, с искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о террористическом акте в Москве, унесшем жизни невинных людей. Армения решительно осуждает это бесчеловечное преступление против мирных граждан», — отметил Пашинян в послании, которое опубликовано на сайте армянского правительства.

На данный момент более 20 стран осудили теракт в подмосковном «Крокусе». В частности, такие заявления сделали США, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Италия, Польша, Греция, Турция, Беларусь, Кыргызстан, Пакистан, Иран, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Куба, Казахстан, Палестина, Венесуэла, Армения и Азербайджан, ОАЭ, Таджикистан, Испания, Сирия. Также заявления выпустили ООН и Евросоюз.

Напомним, что вечером в пятницу, 22 марта, ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По самой свежей информации, более 60 человек погибли и 147 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ).

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#армения
#владимир путин
#теракт
#московская область
#красногорск
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Глава президентского совета Йемена выразил соболезнования Путину из-за теракта в «Крокусе»
Глава президентского совета Йемена отправил Путину телеграмму с соболезнованиями
23 марта 2024, 04:48

Фото: iStock/rarrarorro

Глава Президентского руководящего совета Йемена Ришад аль-Алими выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования из-за теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщает йеменское правительственное информационное агентство Saba.
«Его превосходительство Ришад Мухаммад аль-Алими, глава Президентского руководящего совета (Йемена), направил телеграмму с соболезнованиями его превосходительству Владимиру Путину, президенту дружественной республики Российской Федерации, в связи с жертвами террористической атаки на комплекс «Крокус» на окраине столицы России Москвы», — говорится в телеграмме.

Он принёс свои соболезнования российскому лидеру, а также семьям погибших и российскому народу. Аль-Алими пожелал пострадавшим в теракте скорейшего выздоровления. Он также подчеркнул, что осуждает произошедшее в «Крокусе» и выражает поддержку России.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявлял, что Евросоюз шокирован и потрясен сообщениями о террористическом акте, который был совершён на концертной площадке «Крокус Сити Холл».

Белорусский лидер Александр Лукашенко также выразил соболезнования главе российского государства Владимиру Путину в связи с чрезвычайным происшествием в «Крокус Сити Холле».

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ России сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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Байден отказался звонить Путину на фоне теракта в «Крокус Сити Холле»
Белый дом: Байден не планирует звонить Путину в связи с терактом в Подмосковье
23 марта 2024, 04:14

Фото: сайт Кремля

Байден заявил, что не планирует звонить Путину из-за терактов в Московской области, сообщил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме, передает ​РИА Новости.
Ранее в США заявили, что в марте были получены данные о подготовке теракта и переданы России.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#белый дом
#теракт
#московская область
#красногорск
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В США раскрыли детали предупреждения Москвы о планирующемся теракте
Белый Дом: США передали России данные о подготовке теракта в марте
23 марта 2024, 03:56

Фото: iStock/george tsartsianidis

Соединенные Штаты получили информацию о готовящемся теракте в России и поделились ею с Москвой, заявили в Белом доме, передает РИА Новости.
Ранее американское посольство заявило, что предупреждения о терактах от 7 марта были обусловлены нежеланием гибели людей.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#красногорск
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