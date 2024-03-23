Москва и Подмосковье выплатят до трёх миллионов рублей пострадавшим в «Крокусе»

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Москва и Подмосковье выплатят от 500 тысяч до трёх миллионов рублей пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что помощь будет оказана москвичам и жителям других регионов, пострадавшим в этой трагедии.
Кроме того, Москва и Подмосковье возьмут на себя организацию похорон.
По последним данным от Следственного комитета России в результате теракта погибло 93 человека. Сотни людей пострадали. В настоящее время они проходят лечение в больницах Москвы и Московской области. Большое число желающих сдать донорскую кровь собралось у пунктов сбора и больниц Москвы и Подмосковья.
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Анастасия Чинкова