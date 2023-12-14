Путин поддержал предложение о создании в Шебекино особой экономической зоны

Фото: сайт Кремля
Выступая на подведении итогов года, которое проводится в формате пресс-конференции, совмещённых с «Прямой линией», президент РФ Владимир Путин коснулся вопроса поддержки предприятий и бизнеса, работающих в приграничных с Украиной районах, в частности, в Белгородской области. Он предложил создать в Шебекино особую экономическую зону.
Владимир Путин поддержал это предложение и предложил профильным ведомствам и комитетам заняться разработкой нормативной и технологической базы для реализации этого проекта.
Читайте также:
Путин дал совет российским блогерам
Путин сравнил ситуацию на Украине и в Газе
Путин рассказал, будет ли комиссия по оплате услуг ЖКХ
Александр Бойцов