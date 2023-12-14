Путин сравнил ситуацию на Украине и в Газе

Фото: сайт Кремля
Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках подведения итогов года заявил, что в конфликте на Украине нет ничего подобного тому, что происходит в плане разрушений в секторе Газа.
Российский лидер назвал происходящее в Газе катастрофой.
Он также призвал увеличить гуманитарную поддержку людям в Газе. По словам президента, Россия увеличит поставки медикаментов в анклав.
Помимо этого, Владимир Путин рассказал, зачем был нужен государственный переворот на территории Украины. Об этом он рассказал в рамках подведения итогов года. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала СВО на Украине.
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«Посмотрите на специальную военную операцию и то что в Газе происходит. Почувствуйте разницу. Ничего подобного в Украине нет», — заявил глава России.
Помимо этого, Владимир Путин рассказал, зачем был нужен государственный переворот на территории Украины. Об этом он рассказал в рамках подведения итогов года. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала СВО на Украине.
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Алина Юрчак