Путин предложил вице-спикеру Совфеда Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совфеда, секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку стать врио главы Республики Алтай. Об этом говорится на сайте Кремля.
Глава государства во время встречи предложил Турчаку вернуться в исполнительные органы власти и возглавить Республики Алтай. Путин отметил, что у политика имеется хороший опыт.
Турчак на встрече с российским лидером поблагодарил его за доверие и пообещал сделать все, чтобы раскрыть потенциал региона.
Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин написал в своем Telegram-канале, что покидает свой пост. Отмечается, что Хорохордин уходит с этой должности по причине перехода на новое место работы.
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Турчак на встрече с российским лидером поблагодарил его за доверие и пообещал сделать все, чтобы раскрыть потенциал региона.
Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин написал в своем Telegram-канале, что покидает свой пост. Отмечается, что Хорохордин уходит с этой должности по причине перехода на новое место работы.
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Екатерина Коршунова