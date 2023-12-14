Путин обозначил основные задачи для себя на посту президента

Фото: сайт Кремля
Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Глава государства добавил, что его задачами также станут: укрепление безопасности, обороноспособности, обеспечение прав и свобод граждан, а также развитие политической системы. Также глава государства отметил необходимость укрепления экономики и технологического суверенитета.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским президентом. Она стала первой после начала спецоперации на территории Украины.
В 2022 году в Кремле решили отказаться от подобного формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
В 2023 году принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и жителями России.
Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан.
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Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским президентом. Она стала первой после начала спецоперации на территории Украины.
В 2022 году в Кремле решили отказаться от подобного формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
В 2023 году принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и жителями России.
Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан.
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Анастасия Крестьянова