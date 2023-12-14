Началось подведение итогов года с Владимиром Путиным

«РФ уничтожила 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин ВСУ с начала украинского контрнаступления», - уточнил Путин.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию. По словам Путина, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы. Он уверен, это связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны.Отметим, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.