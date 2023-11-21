Путин призвал к гуманитарным паузам в секторе Газа

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Гуманитарные паузы в секторе Газа необходимо организовать для освобождения заложников, об этом заявил российский президент Владимир Путин.
«Полноценные гуманитарные паузы в секторе Газа необходимы для освобождения заложников», - прокомментировал сложившуюся ситуацию Владимир Путин.Напомним, ранее палестинское движение ХАМАС опубликовало видеоролик, на котором три израильские заложники обвиняют в случившейся трагедии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Все они попали в плен ХАМАС в первый день конфликта – 7 октября. Женщины призвали власти Израиля к немедленному прекращению огня для обмена пленными.
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Евгения Парфентьева