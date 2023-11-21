В Катаре заявили о приближении переговоров Израиля и ХАМАС

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Переговоры о перемирии между Израилем и палестинским движением ХАМАС вышли на финишную прямую. Об этом сообщили в МИД Катара.
Ранее глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что в обсуждении условий заключения мирного договора наметился прогресс. Однако точные даты заключения перемирия ещё не определены. Катар выступает посредником в этом процессе.
По словам представителей катарского ведомства, в скором времени станут известны параметры договорённостей между странами.
При этом днём ранее The Wall Street Journal писал, что ЦАХАЛ планирует перейти к более жёсткой стадии конфликта в секторе Газа. А телеканалы Al Arabiya и Al Mayadeen сообщали о нанесении самого массированного удара ХАМАС по Тель-Авиву.
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По словам представителей катарского ведомства, в скором времени станут известны параметры договорённостей между странами.
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Анастасия Чинкова