Путин призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»

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Президент России Владимир Путин заявил, что никто из участников теракта в подмосковном «Крокус Сити холле» не должен уйти от справедливого возмездия. Об этом Путин сообщил в обращении к участникам Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщает Telegram-канал Кремля.
Глава российского государства отметил, что сотрудники спецслужб и правоохранительных органов продолжают выяснять все детали этого преступления, а также выявлять его участников. Путин также назвал международный терроризм одной из самых серьезных угроз современности.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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