Путин призвал не дать стоявшим за атакой на «Крокус» совершить новые теракты

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время главное не дать тем, кто стоял за терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», совершить новые преступления. Об этом Путин сообщил во время своего обращения к россиянам.
Глава российского государства отметил, что в Москве и Московской области, а также во всех регионах РФ введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Путин назвал все произошедшее кровавым и варварским терактом.
В своем обращении российским лидер выразил слова благодарности сотрудникам спецслужб, медикам, а также всем неравнодушным гражданам, которые помогали пострадавшим. Путин выразил свои глубокие соболезнования семьям погибших.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.
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В своем обращении российским лидер выразил слова благодарности сотрудникам спецслужб, медикам, а также всем неравнодушным гражданам, которые помогали пострадавшим. Путин выразил свои глубокие соболезнования семьям погибших.
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Екатерина Коршунова