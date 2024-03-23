Кнайсль назвала случившееся в «Крокус Сити Холле» заказным терактом против РФ

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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что мир должен осудить преступление в «Крокус Сити Холле в полной мере, так как это является заказным терактом против России, передает Первый канал.
Кнайсль выразила глубокие сожаления касательно того факта, что «в Евросоюзе многие видные деятели не в полной мере осуждают данные террористические действия». По мнению бывшей главы МИД Австрии, теракт в «Крокусе» является хорошо спланированным и организованным актом.
Кнайсль добавила, что это преступление имеет политические основания за спиной, что абсолютно точно демонстрирует действия против конкретной страны.
Ранее похожую точку зрения высказал лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. Он считает, что необходимо провести полное расследование возможных связей Украины с терактом в «Крокус Сити Холле».
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.
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Кнайсль добавила, что это преступление имеет политические основания за спиной, что абсолютно точно демонстрирует действия против конкретной страны.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.
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Екатерина Коршунова