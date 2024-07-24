Путин призвал «подтянуть» Донбасс до общероссийского уровня к 2030 году

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул важность того, чтобы уже в настоящее время в республиках Донбасса и Новороссии создавались достойные социальные и экономические условия для жизни людей.
Что касается уровня жизни в новых регионах России, то он должен прийти в соответствие с общероссийскими показателями к 2030 году. Такое заявление российский лидер сделал в ходе совещания по социально-экономическому развитию регионов.
По словам Путина, для достижения этой цели следует как можно быстрее ремонтировать жильё, строить новые современные дома и социальные объекты, а также развивать транспортную инфраструктуру.
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«Исключительно важно, чтобы жители Донбасса и Новороссии видели перспективы для себя, для своих детей на будущее», — сказал также глава государства.
По словам Путина, для достижения этой цели следует как можно быстрее ремонтировать жильё, строить новые современные дома и социальные объекты, а также развивать транспортную инфраструктуру.
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Александр Бойцов