Путин призвал «подтянуть» Донбасс до общероссийского уровня к 2030 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может вмешиваться в корпоративные и личные дела. Он прокомментировал ситуацию со слиянием компаний Wildberries и Russ.

«Мы не можем вмешиваться в семейные или деловые отношения. Мы можем только выразить свою поддержку. Эта тема не входит в нашу компетенцию», — заявил он журналистам, отвечая на вопрос о том, действительно ли президент одобрил слияние и как заявление Кадырова может повлиять на эти планы.





В начале июля Wildberries и Russ учредили новую компанию — ООО «РВБ», уставный капитал которой составляет 20 миллионов рублей. 65% принадлежит Wildberries, 35% — «Русс Аутдору». Генеральным директором «Стинн» является Роберт Мирзоян, он же исполнительный директор группы Russ.





«РВБ» планирует взять на себя все обязательства перед партнерами и клиентами Wildberries.