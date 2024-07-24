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Президент Путин утвердил список поручений по итогам проведения ПМЭФ

24 июля 2024, 13:06
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ, в том числе по семейной ипотеке, сообщили на официальном сайте Кремля.
По итогам форума будут установлены особые условия предоставления ипотечных кредитов для семей с детьми в рамках льготной ипотечной программы.

«Новые условия позволят семьям с двумя и более детьми, где как минимум двое детей не достигли 18 лет, получить кредит по сниженной ставке — не более 6% годовых на весь срок кредитования.Также будут созданы условия для строительства индивидуальных жилых домов независимо от региона», — сообщается в письме.



Кроме того, планируется внести изменения в налоговое законодательство.

«Предлагается разрешить применение инвестиционного налогового вычета для компаний, которые входят в одну группу. Инвестиционный налоговый вычет будет предоставляться в виде права налогоплательщиков уменьшать налог на прибыль организаций, который зачисляется в федеральный бюджет. Будут определены порядок и условия применения этого вычета», — говорится в публикации.

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Расписание на Белорусском и Савёловском направлениях МЖД изменится 27-29 июля
24 июля 2024, 13:53

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения нескольких пригородных поездов, курсирующих на Белорусском и Савёловском направлениях, изменится 27-29 июля, изменения коснутся также электричек МЦД-1 и расписания аэроэкспрессов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Изменения связаны с работами на станции Лобня. Они будут проводиться с 2:30 27 июля до 2:30 29 июля. В это время на станции демонтируют несколько стрелочных переводов и участков путей и уложат новые пути», — говорится в сообщении.
Кроме того, с 2:30 до 14:30 27 июля на станции проведут обновление цифровой системы управления движением.

Из-за этого на время работ в расписание электричек будут внесены существенные изменения: у некоторых составов изменится время отправления и прибытия, а также число остановок на маршруте. Ряд поездов отменят.

Актуальное расписание пассажиры смогут посмотреть на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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В Испании не пустили фрегат «Штандарт» в порты
24 июля 2024, 13:49

Фото: istockphoto / Bborriss

Власти Испании отказались пускать в свои порты исторический фрегат «Штандарт», на котором находится российская команда. Об этом сообщил капитан корабля Владимир Мартусь в интервью РБК.
Фрегат «Штандарт» пересёк Бискайский залив и сейчас находится в территориальных водах Испании. В испанском городе Виго команда планировала принять участие в фестивале Iacobus Maris Route. Однако теперь эта возможность под вопросом.

«На борту «Штандарта» находятся 15 человек из семи стран. Среди них есть подростки — 13, 14 и 18 лет. По словам капитана, после четырёх дней перехода на корабле осталось мало еды и воды. Возможно, запасов хватит ещё на три или четыре дня. Сейчас команда не знает, что делать дальше», — говорится в материале.

Ранее власти Франции также отказались пускать «Штандарт» в свои порты. По словам главы ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жана-Поля Элькана, на борту корабля почти закончилась вода.

Проукраинские активисты просят запретить заход, стоянку и остановку корабля «Штандарт» в порту и на побережье Испании. Весной 2022 года из-за санкций порты ЕС запретили заход судов под российским флагом. Сейчас «Штандарт» ходит под флагом Островов Кука, но Россию это не смущает.

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Подмосковные старосты-иноагенты должны будут сложить полномочия
24 июля 2024, 13:43

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Если староста сельского населённого пункта Подмосковья получит статус иностранного агента, его полномочия будут досрочно прекращены. Соответствующие изменения в законодательство внесла в ходе 90-го заседания Мособлдума.
«Мы приводим наше региональное законодательство в соответствие с нормами федерального», – рассказал председатель Комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Владимир Барсуков.
Ранее Мособлдумой также были внесены изменения в законодательство, в соответствии с которыми иноагенты не могут принимать участие в выборах в Московской области.

Все эти меры направлены на то, чтобы не допустить иностранного влияния. Это же и относится к старостам. Они должны отвечать за интересы наших жителей, а не других государств, добавил Барсуков.

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ЕГЭ на 100 баллов сдали около 800 подмосковных школьников
24 июля 2024, 13:32

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Итоги сдачи единого госэкзамена подвели в Московской области, на 100 баллов ЕГЭ сдали 783 подмосковных выпускника, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
«Количество стобалльников по сравнению с прошлым годом выросло почти на 30%. Наибольшее число выпускников со 100 баллами у нас по русскому языку – 209 человек. Также отличные результаты по математике – 122 стобалльника: втрое больше, чем год назад», — говорится в сообщении.
Стобалльников также стало больше среди сдавших ЕГЭ по физике, химии, английскому языку и истории.

В министерстве также отметили, что по сто баллов по двум предметам набрали в этом году 66 выпускников подмосковных школ, а по 300 баллов получили четыре человека.

Двух и более стобалльников в этом году подготовили 103 учителя, все они получат по 150 тысяч рублей.

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#подмосковье
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Вреден ли растворимый кофе: Врач назвала неожиданные свойства напитка
Диетолог Павлюк: растворимый кофе по полезности равен натуральному
24 июля 2024, 13:29

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

24 июля — день рождения растворимого кофе. Вокруг этого, любимого многими, напитка ходит очень много слухов. Кто-то считает, что кофе опасен и провоцирует неприятные симптомы, которые вскоре перетекают в серьезные забоелвания, а кто-то пьет каждый день и радуется каждому глотку.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» сообщила, что при выборе растворимого кофе всегда важно смотреть на его вид.

«В растворимом кофе будет меньше полезных веществ, чем в натуральном, только что сваренном, однако надо смотреть на вид. Бывает сублимированный и гранулированный растворимый кофе. В сублимированном сохраняется чуть больше всего полезного, он считается получше и приравнивается по полезным свойствам к натуральному», — сказала эксперт.

Она отметила, что в исследованиях, посвященных кофейному напитку, нет разделений на натуральный и растворимый, что позволяет нам приравнивать их друг к другу.

«Когда мы говорим про исследования кофе, там в основном пишут про пользу: продлевает жизнь, полезен для снижения онкозаболеваний, аритмии, сердечно-сосудистых заболеваний, полезен для печени, потому что у него есть желчегонное действие. И в исследованиях не указывается, какой кофе человек использовал: растворимый или свежеприготовленный, то есть в принципе можно считать, что сублимированный кофе обладает всеми полезными свойствами. Но все равно стоит учитывать, что практически все растворимое чуть хуже, потому что теряет некоторые антиоксиданты», — объяснила врач.

По словам Натальи Павлюк, у каждого человека индивидуальная реакция на кофе, которую непременно стоит учитывать.

«Считается, что кофе натощак хуже для углеводного обмена в плане выработки инсулина. У людей с язвой желудка, безусловно, кофе провоцирует изжогу. Есть люди, у которых аллергия на кофе, генетическая непереносимость кофе, поднимается давление. Изжога, давление, аллергия, повышение тревожности, зависимость – все это имеет место быть, но индивидуально», — поделилась специалист.

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Патриарх Кирилл лишил священника Беляева сана из-за ЧВК «Вагнер»
24 июля 2024, 13:27

Фото: istockphoto / SeventyFour

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана иерея Виталия Беляева, известного своими поездками в зону специальной военной операции и записавшего видео, на фоне которого присутствовали мужчины с флагом ЧВК «Вагнер».
«Беляев был лишён сана из-за нарушения 17, 25 и 27 правил Святых Апостолов. Эти правила запрещают повторный брак, блуд, воровство и избиение людей. Также он нарушил правило Константинопольского Двукратного Собора, которое осуждает телесные наказания», — сообщили в URA.Ru.

Церковный суд Казанской епархии принял решение извергнуть священника Беляева из сана после его прибытия из Харьковской области в феврале текущего года. После этого священник записал видеообращение, на котором он стоит на фоне флага ЧВК «Вагнер». В этом видео мужчина обвинил церковное руководство региона в противодействии специальной военной операции и призвал не мешать ему оказывать поддержку русским воинам.

Ранее патриарх Кирилл лишил сана бывшего ректора Российского православного университета и бывшего наместника Высоко-Петровского ставропигиального монастыря в Москве игумена Петра. Причиной стало нарушение им 25-го правила Святых Апостолов.

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В столичном регионе ликвидировали более 120 опасных проходов к ж/д путям
24 июля 2024, 12:49

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 120 стихийных проходов к железнодорожным путям ликвидировали на территории Москвы и Московской области за первые шесть месяцев текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на МЖД.
«С января по июнь было ликвидировано 125 несанкционированных проходов к железнодорожным путям, в том числе по 23 проходам работа была проведена совместно с местными органами самоуправления», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что железнодорожники отремонтировали около 1,2 км повреждённых ограждений, установленных для пресечения использования «опасных троп» и препятствующих выходу в зону проезда ж/д транспорта. Кроме того, было дополнительно установлено 700 метров ограждения на Савёловском, Белорусском и Киевском направлениях.

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#подмосковье
#москва
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В посёлке Успенском открыли обновлённый сквер «Яблоневый сад»
24 июля 2024, 12:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды

В посёлке Успенском торжественно открыли сквер «Яблоневый сад», благоустроенный по нацпроекту «Жильё и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серебряные Пруды.
На мероприятие собрались местные жители и гости из других населенных пунктов муниципалитета. Глава округа Олег Павлихин поздравил присутствующих и дал отмашку запустить фонтан. Это и ознаменовало официальное открытие новой зоны отдыха.
«Реализация проекта стала возможна благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Все началось в прошлом году, когда население выбрало этот проект, а губернатор поддержал инициативу населения и выделил финансы. Новое современное пространство оборудовали скамейками, навесами, игровыми зонами для детей, установили качели», – отметил Павлихин.
Он добавил, что в сквере появились спортивные снаряды для воркаута, теннисные столы, площадка для пляжного волейбола. Обновлены хоккейная коробка и кабинки для зрителей. Местом притяжения детворы стал фонтан.

Проведена большая работа по озеленению. Взамен неликвидных деревьев высажены новые – более 100 плодовых саженцев. При этом сохранён исторически сложившийся рисунок – шахматка.

В 2023 году эта территория стала победителем Всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#московская область
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В Подмосковье снесли 140 магазинов вдоль вылетных магистралей
24 июля 2024, 12:36

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Торговые объекты, чей внешний облик не соответствует нормам, действующим в Московской области, сносят либо приводят в порядок, с октября прошлого года демонтировано уже 140 ненормативных торговых точек, установленных вдоль вылетных магистралей. Об этом сообщил в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и округов области глава подмосковного Минсельхозпрода Сергей Двойных.
«В октябре 2023 года был определён перечень проблемных торговых точек вдоль вылетных магистралей, туда вошли 547 объектов. На сегодняшний день обновлён архитектурный облик 129 объектов, а 140 объектов демонтированы», — рассказал Сергей Двойных.
Он добавил, что к 1 октября текущего года планируется так или иначе привести в соответствие с нормами не менее 438 торговых точек из списка.

Работы по проведению торговых объектов в порядок проводятся и на центральных улицах подмосковных городов. В список на исправление попали 843 торговые точки, в настоящее время у 141 объекта изменён архитектурный облик, а 100 объектов демонтировано.

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