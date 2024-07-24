Президент Путин утвердил список поручений по итогам проведения ПМЭФ

Фото: сайт Кремля
Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ, в том числе по семейной ипотеке, сообщили на официальном сайте Кремля.
По итогам форума будут установлены особые условия предоставления ипотечных кредитов для семей с детьми в рамках льготной ипотечной программы.
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«Новые условия позволят семьям с двумя и более детьми, где как минимум двое детей не достигли 18 лет, получить кредит по сниженной ставке — не более 6% годовых на весь срок кредитования.Также будут созданы условия для строительства индивидуальных жилых домов независимо от региона», — сообщается в письме.
Кроме того, планируется внести изменения в налоговое законодательство.
«Предлагается разрешить применение инвестиционного налогового вычета для компаний, которые входят в одну группу. Инвестиционный налоговый вычет будет предоставляться в виде права налогоплательщиков уменьшать налог на прибыль организаций, который зачисляется в федеральный бюджет. Будут определены порядок и условия применения этого вычета», — говорится в публикации.
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Мира Полтева