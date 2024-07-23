Владимир Путин включил в состав Госсовета врио глав 9 регионов России

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин своим указом внёс изменения в состав Государственного совета. Теперь в него входят временно исполняющие обязанности глав девяти регионов.
«Указ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно документу, в состав Госсовета включены:врио главы Алтая Андрей Турчак, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, губернатор Курской области Алексей Смирнов, губернатор Кемеровской области Илья Середюк, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук», — сообщили в Лента.ру.
Также глава государства поручил создать 21 комиссию Государственного совета по направлениям социально-экономического развития России. Например, комиссию по направлению «Энергетика» возглавил глава Якутии Айсен Николаев, сменив на этом посту Сергея Цивилева, который теперь является министром энергетики России.
Ранее президент своим указом назначил нового заместителя главы МЧС России — им стал Роман Курынин, который до этого возглавлял Росздравнадзор по Москве и Московской области.
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