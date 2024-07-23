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Владимир Путин включил в состав Госсовета врио глав 9 регионов России

23 июля 2024, 09:49
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин своим указом внёс изменения в состав Государственного совета. Теперь в него входят временно исполняющие обязанности глав девяти регионов.
«Указ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно документу, в состав Госсовета включены:врио главы Алтая Андрей Турчак, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, губернатор Курской области Алексей Смирнов, губернатор Кемеровской области Илья Середюк, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук», — сообщили в Лента.ру.

Также глава государства поручил создать 21 комиссию Государственного совета по направлениям социально-экономического развития России. Например, комиссию по направлению «Энергетика» возглавил глава Якутии Айсен Николаев, сменив на этом посту Сергея Цивилева, который теперь является министром энергетики России.



Ранее президент своим указом назначил нового заместителя главы МЧС России — им стал Роман Курынин, который до этого возглавлял Росздравнадзор по Москве и Московской области.

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#президент
#энергетика
#указ
В ФРГ предполагают, что Байден может применить ядерное оружие против РФ
23 июля 2024, 10:20

Фото: сайт Белого дома

Ким Дотком, бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload, высказал предположение в своих соцсетях о том, что президент США Джо Байден может использовать ядерное оружие против России.
Он считает, что у Байдена есть доступ к кодам запуска ядерного оружия до января следующего года.

«Байден испытывает злость и разочарование. Его предала собственная партия, унизили СМИ, отказались спонсоры, а весь мир смеётся над ним. Он стремился стать президентом военного времени, и победа над Россией должна была стать его наследием. Однако он потерпел поражение и может уйти с поста президента с громким скандалом», — поделился Дотком.

Накануне издание New York Post сообщило со ссылкой на неназванных инсайдеров, что Байден испытывает сильное разочарование, паранойю и гнев под давлением других демократов, которые требовали его снять кандидатуру с выборов.

В воскресенье Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила о своём намерении выиграть номинацию демократов.

Президентские выборы в Соединённых Штатах Америки пройдут 5 ноября.

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Владимир Путин включил в состав Госсовета врио глав 9 регионов России
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#ядерное оружие
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Овечкин отреагировал на покушение на Трампа
Хоккеист Овечкин назвал тупостью покушение на Дональда Трампа
23 июля 2024, 10:18

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отреагировал на покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом спортсмен высказался на канале Амирана Сардарова на YouTube.
Хоккеист назвал произошедшее тупостью. Он отметил, что не понимает, как можно лишить человека жизни.

«Слава богу, что остался жив», — сказал Овечкин.

Спортсмен добавил, что не любит обсуждать политику в США. Однако подчеркнул, что всего его американские друзья являются республиканцами.

Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего его оперативно вывели со сцены.

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#покушение
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Во Франции отреагировали на решение не пустить российский фрегат в порт
Mor Glaz: отказ фрегату РФ «Штандарт» во входе в порт говорит о слабости Франции
23 июля 2024, 09:51

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Отказ пустить российский фрегат «Штандарт» в порт Бреста показал слабость властей Франции. Так на решение Парижа отреагировал глава ассоциации помощи морякам «Mor Glaz» Жан-Поль Элькан в беседе с РИА Новости.
По словам Элькана, на сегодняшний день все решения принимает Европейский союз. Он отметил, что ассоциация осуждает «декрет префекта Финистера, который не должен был идти на поводу у Брюсселя».

Элькан заключил, что никакая власть не имеет права запретить кораблю войти в порт ради снабжения.

Напомним, российский фрегат «Штандарт» попал под санкции Евросоюза из-за проукраинских активистов, которые пожаловались на отказ убрать российский флаг с судна. Из-за ограничений фрегат не смог поучаствовать в фестивале парусных исторических кораблей во Франции.

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В успехе Трампа на выборах президента США усомнились
Американист Ярыгин: шансы Харрис на победу в президентской гонке не провальные
23 июля 2024, 08:18

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в беседе с «Лентой.ру» оценил шансы вице-президента США Камалы Харрис на победу в выборах президента.
По словам эксперта, шансы Харрис на победу на выборах президента США не провальные, они зависят от того, с кем она будет выступать в тандеме. В это же время шансы на победу республиканца Дональда Трампа не столь очевидны, подчеркнул Ярыгин.

Американист утверждает, что если Харрис выберет себе в вице-президенты бывшую первую леди Мишель Обаму, либо губернатора Мичигана Гретхен Уитмер или иную известную личность, в таком случае они смогут составить Трампу конкуренцию.

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#сша
#выборы
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Залужный в первой речи в качестве посла призвал Запад отказаться от ряда свобод
23 июля 2024, 08:09

Бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в первом выступлении в качестве посла Украины в Великобритании призвал жителей стран Запада временно «‎отказаться от ряда свобод ради выживания». Об этом информирует РИА Новости.
На конференции британского Королевского объединенного института оборонных исследований он заявил, что современные войны носят тотальный характер и требуют усилий не только армии, но и общества. По его словам, политики могут и должны мобилизовывать общество. Он добавил, что конфликт на Украине называется «войной переходного периода». Текст выступления был размещен им в его Telegram-канале.

Залужный отметил, что на Украине создают технологии, однако масштабировать их не могут. По его словам, у партнеров страны есть ресурсы, но нет практического поля, чтобы их испытывать. Посол считает, что только объединившись Украина и партнеры смогут использовать ресурсы эффективно.

Залужный 3 июля уехал в Великобританию. Его уволили с должности главнокомандующего в феврале текущего года. Его пост занял командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#конфликт
#украина
#сво
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В подписи Байдена была замечена странная деталь
23 июля 2024, 07:13

Фото: сайт Кремля

В интернете распространяются теории заговора, связанные с подлинностью подписи американского президента Джо Байдена под его письмом о выходе из предвыборной гонки. Об этом пишет DailyMail.
Сообщается, что подпись под письмом, которое было опубликовано, оказалась подчеркнута снизу. Комментаторы считают, что президент США Джо Байден никогда раньше не делал так.

Бывший спонсор Демпартии миллиардер Билл Экман поделился своим мнением на этот счет в социальной сети X. Он репостнул пост одного из пользователей, в котором сравнивались разные версии автографа Джо Байдена, а также привел другие примеры, где подпись не была подчеркнута. Отмечается, что другие пользователи с ним полностью согласились.

«Ого. Посмотрите на букву B — она совершенно не похожа на предыдущую версию», — отметил один из них.

В воскресенье, 21 июля, Джозеф Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока. Американский лидер поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Бывший президент США, бизнесмен и республиканец Дональд Трамп заявил, что у него есть уникальная возможность победить сразу двух кандидатов-демократов в президентской гонке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Харрис набрала необходимое для выдвижение на выборы количество голосов
23 июля 2024, 06:04

Фото: iStock/Elena Sunagatova

Вице-президент США Камала Харрис набрала необходимое количество голосов для выдвижения на пост президента, передает агентство Associated Press (AP).
Уточняется, что Харрис получила 2471 голос от демократов. Для выдвижения на пост президента США достаточно поддержки 1 976 однопартийцев.

В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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#сша
#джозеф байден
#выборы
#президент
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Стало известно о готовящихся провокациях ВСУ на морском участке Крыма
23 июля 2024, 05:25

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Вооруженные силы Украины (ВСУ) и спецназ республики готовят провокации на море в Крыму. Представитель подпольной организации «Дозор» об этом заявил в интервью информационному агентству ТАСС
«Указанные операции проводятся под руководством западных инструкторов. Некоторую информацию мы получаем от сторонников сопротивления. С уверенностью можем сказать, что работа противником ведется даже на морском участке Крымского полуострова», – рассказал один из собеседников агентства.

Ранее подпольная организация предоставила информацию о планах ВСУ на случай сдачи Одессы российским войскам. По словам участника «Дозора», украинские военные начали рыть мосты и дамбы, готовясь к такому варианту.

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#ракета
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Белый дом объявил о возвращении Байдена на рабочее место
Белый дом: Байден вернется на рабочее место 23 июля
23 июля 2024, 04:44

Фото: istockphoto/Matt Anderson

Президент США Джо Байден вернется на свое рабочее место в Белом доме во вторник, 23 июля, после завершения карантина в штате Делавэр, где он проходит лечение от коронавируса, передает агентство ТАСС со ссылкой на опубликованное расписание американского лидера.
Согласно графику, Байден покинет свой дом в Рехобот-Бич в 12:30 по времени Восточного побережья США (19:30 по московскому времени) и отправится в аэропорт в Дувре. Через час он вылетит на военную базу Эндрюс под Вашингтоном, округ Колумбия.

Еще через час Байден прибудет в Белый дом, где проведет закрытый брифинг.

Ранее врач президента США Кевин О'Коннор заявил, что симптомы коронавируса у Байдена почти полностью исчезли.

В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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#президент
#карантин
#коронавирус
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