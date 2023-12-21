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Путин призвал США и Европу «заканчивать валять дурака» в ожидании крушения РФ

Путин: США и Европе пора закончить валять дурака в ожидании крушения России
21 декабря 2023, 17:29
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Россия не закрывается от США и Европы, и им пора закончить валять дурака в надежде крушения РФ. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Хочу отметить, что мы не закрываемся не от Американского континента, от Северной Америки, США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран. Им вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем», - отметил глава государства.

Путин отметил, что, если страны Запада захотят получить выгоду от сотрудничества с Россией, у них на это есть все шансы, так как РФ их не отталкивает. США и Европа должны определиться, чем они руководствуются, однако Путин подчеркнул, что это их дело и их решение.

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Политолог Светов: «Китай и Индия пошли под конкретную раздачу Запада»
21 декабря 2023, 17:55

Фото: istockphoto.com/Dikuch

Политолог Юрий Светов объяснил недопуск Индией шести российских танкеров с нефтью марки Sokol давлением на страну западными государствами.
Он отметил, что та же самая причина лежит в основе недавнего инцидента, когда аэропорт Пекина «Дасин» отказался принимать и обслуживать рейсы авиакомпании «Россия».

«Этот неприятный инцидент тоже происходит параллельно с ситуацией с аэропортом Китая. Это говорит том, что недруги пытаются давить на наших партнеров всеми возможными путями. Если резюмировать: Китай и Индия пошли под конкретную раздачу Запада», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Шесть танкеров с российской нефтью застряли к югу от Шри-Ланки на пути в Индию. Суммарно они везут порядка пяти миллионов баррелей нефти марки Sokol. Так, судно NS Century, принадлежащее «Совкомфлоту», простаивает на холостом ходу на расстоянии от порта назначения с 16 ноября.

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#россия
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#судно
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«Отличный год»: На Западе отметили успехи Путина и российской армии
AP: 2023 год стал успешным для Владимира Путина и российской армии
21 декабря 2023, 17:20

Фото: сайт Кремля

2023 года стал крайне успешным как для российской армии, так и для главы государства Владимира Путина, об этом пишет журналист Барри Хэттон в своей статье для Associated Press.
«Это был хороший год для Путина, я бы даже сказал – отличный», — пишет Хэттон со ссылкой на слова Матье Булега, научного сотрудника аналитического центра Chatham House в Лондоне. Булег также отметил неоспоримые успех Вооруженных сил РФ, а также укрепление российской экономики, которая смогла выстоять даже в условиях санкционного давления.

Для Украины же и её армии, пишет Хэттон, год выдался крайне неудачным. Помимо провального контрнаступления, украинское правительство находится в сильном стрессе на фоне перспективы прекращения помощи западных союзников.

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#украина
#россия
#владимир путин
#армия
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СМИ пришли в ужас из-за хода Великобритании против России
InfoBRICS: отправка Великобританией судов в Черное море станет большой ошибкой
21 декабря 2023, 17:17

Фото: iStock/Dikuch

Отправка Великобританией военных кораблей в Черное море для усиления Украины будет крупной ошибкой. Об этом сообщает обозреватель Лукас Лейрос для InfoBRICS.
По мнению Лейроса, британские корабли, которые передадут украинцам, будут рассматриваться Россией как приоритетная мишень. Обозреватель отметил, что велика вероятность уничтожения таких судов еще до момента их эксплуатации. Он также подчеркнул, что российскими войсками будут предприняты все необходимые меры для «предотвращения атак со стороны украинских подразделений в Черном море».

Ранее вице-премьер Великобритании Оливер Дауден в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что власти Соединённого Королевства готовы «на протяжении многих лет» оказывать военную и финансовую помощь Украине в ходе ее конфликта с Россией.

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Финляндия предоставит Украине 21-й пакет военной помощи на €106 млн
21 декабря 2023, 16:48

Фото: iStock/naumoid

Финляндия намерена предоставить Украине 21-й пакет военной помощи объемом 106 миллионов евро. Об этом сообщили в Минобороны Финляндии.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянена заявила, что общая стоимость поставляемых страной Киеву комплектов оборонного оборудования составляет 1,6 милларда евро.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия перевела Украине последний декабрьский транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках программы макрофинансовой помощи 2023 года. Платеж произвели из-за отсутствия договоренности в Европейском союзе по поводу будущего финансирования Киева. Также украинские власти получили от Евросоюза грант на 150 миллионов евро. Деньги от Европейского союза будут направлены на восстановление инфраструктуры, которая была повреждена в ходе боевых действий.

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Путин прервал заседание Совета по стратегическому развитию, чтобы исполнить желание
Путин прервал заседание Совета, чтобы проследить за исполнением детских желаний
21 декабря 2023, 16:06

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин прервал заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы проследить за работой акции «Ёлка желаний».
«Все вы участвовали в акции «Елка желаний» и сопровождаете своих подопечных. Вот Мазнева Ксения из Петербурга мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Я должен отлучиться на несколько минут и уточнить, как идут дела», — сказал глава РФ.

Ранее российский лидер посетил выставку «Россия» на ВДНХ. Именно там он решил принять участие в акции «Елка желаний». Президент исполнит желания трёх детей. Ребята захотели: попробовать себя в роли ведущего, посетить Эрмитаж, а также побывать на Байкале. Сейчас Владимир Путин пристально следит за тем, чтобы все эти желания было исполнены.

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Путин прокомментировал отказ Запада от сотрудничества с Россией
Путин: отказ Запада от сотрудничества с Россией — их собственное дело
21 декабря 2023, 16:05

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ Запада от сотрудничества с Россией - это их собственное дело. Об этом Путин сообщил во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По мнению главы государства, Запад должен сам осознавать, какими принципами он руководствуется – эфемерными соображениями уничтожения нашей страны или «выстраиванием многополярного мира на демократическом фундаменте». Путин подчеркнул, что РФ не закрывается ни от Северной Америки, ни от Европы.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хотела ссориться с западными странами, однако сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ. Глава МИД подчеркнул, что Россия открыто говорит об этом с союзниками.

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Вице-спикер Госдумы Бабаков и бизнесмен Гинер объявлены в розыск на Украине
21 декабря 2023, 15:46

Фото: istockphoto/ValuaVitaly

Украинские силовики объявили в розыск вице-спикера Государственной думы РФ Александра Бабакова и российского бизнесмена, президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Соответствующая информация появилась в базе МВД Украины.
Ещё летом украинское Государственное бюро расследований (ГБР) заочно предъявило Бабакову обвинение в «оправдании действий РФ», а Гинеру — в «пособничестве совершению действий с целью изменения границ». Ранее в ведомстве сообщали о том, что оба являются непубличными совладельцами нескольких энергетических компаний на Украине, гостиниц, торговых центров, агрофирм и банка.

Позднее появилась информация о намерении Антикоррупционного комитета Украины предпринять шаги по национализации активов, принадлежащих гражданам России. 88,89% акций Первого инвестиционного банка, бенефициарным владельцем которого, по утверждению украинских силовиков, является Гинер, перешли в собственность государства.

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#украина
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Путин: Необходимо оперативно установить статус многодетной семьи, указав льготы
21 декабря 2023, 15:45

Фото: сайт Кремля

О необходимости оперативно установить статус многодетной семьи заявил российский лидер Владимир Путин, во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По словам главы Российской Федерации, необходимо чётко проработать меры по защите материнства и детства, что требуется для возрождения традиций многодетной семьи.

Президент поручил оперативно установить статус многодетной семьи и указать все полагающиеся льготы.

Напомним, ранее депутат ГД Светлана Бессараб сообщила, к 2026 гоуд материнский капитал уже на первого ребёнка может превысить один миллион рублей. При этом, уже с 1 февраля 2024 года размер выплаты достигнет 631 тысячи рублей на первого ребенка и чуть более 834 тысяч на второго.

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#владимир путин
#многодетная семья
#россия
#льготы
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Украинский парламент принял законопроект о легализации медицинской марихуаны
Рада во втором чтении приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны
21 декабря 2023, 15:16

Фото: iStock/Kanjana Jorruang

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны. Об этом пишет «Страна.ua».
Отмечается, что за принятие законопроекта проголосовали 248 парламентариев. В соответствии с законом производство медицинского каннабиса и препаратов на его основе будет находится на строгом контроле.

Каждое выращенное растение будет обладать индивидуальной кодировкой для отслеживания транспортировки. Препараты с содержанием медицинского каннабиса будут выдаваться строго по электронному рецепту ​врачей.

Ранее сообщалось, что украинский Владимир Зеленский озвучил намерение легализовать медицинский каннабис, чтобы помочь гражданам преодолевать психологический проблемы. Он пояснил, что намерен развивать на Украине ментальную и физическую реабилитацию, поэтому считает необходимым легализовать лекарства на основе каннабиса.

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#владимир зеленский
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