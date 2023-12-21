Путин призвал США и Европу «заканчивать валять дурака» в ожидании крушения РФ

Фото: сайт Кремля
Россия не закрывается от США и Европы, и им пора закончить валять дурака в надежде крушения РФ. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Хочу отметить, что мы не закрываемся не от Американского континента, от Северной Америки, США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран. Им вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем», - отметил глава государства.
Путин отметил, что, если страны Запада захотят получить выгоду от сотрудничества с Россией, у них на это есть все шансы, так как РФ их не отталкивает. США и Европа должны определиться, чем они руководствуются, однако Путин подчеркнул, что это их дело и их решение.
Читайте также:
«Отличный год»: На Западе отметили успехи Путина и российской армии
СМИ пришли в ужас из-за хода Великобритании против России
Путин прокомментировал отказ Запада от сотрудничества с Россией
Элина Позднякова