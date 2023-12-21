«Отличный год»: На Западе отметили успехи Путина и российской армии

Фото: сайт Кремля
2023 года стал крайне успешным как для российской армии, так и для главы государства Владимира Путина, об этом пишет журналист Барри Хэттон в своей статье для Associated Press.
«Это был хороший год для Путина, я бы даже сказал – отличный», — пишет Хэттон со ссылкой на слова Матье Булега, научного сотрудника аналитического центра Chatham House в Лондоне. Булег также отметил неоспоримые успех Вооруженных сил РФ, а также укрепление российской экономики, которая смогла выстоять даже в условиях санкционного давления.
Для Украины же и её армии, пишет Хэттон, год выдался крайне неудачным. Помимо провального контрнаступления, украинское правительство находится в сильном стрессе на фоне перспективы прекращения помощи западных союзников.
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