Путин прокомментировал высказывания артистов, критикующих спецоперацию

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума рассказал об актёрах, которые критикуют спецоперацию РФ на Украине.
По словам российского президента, актёры имеют право иметь свою точку зрения, но вот мнение всего народа – это уже объективный фактор.
Также президент призвал различать поведение российских артистов. Если они просто высказывают своё субъективное мнение, касаемо происходящих событий – это одно дело. Но если они начинают финансировать сторону противника, отправляя заработанные в России гонорары – это уже совершенно иная ситуация.
Таким образом, президент заявил, что важно смотреть не на слова человека, а на его поступки, и потом уже давать оценку его действиям.
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Также президент призвал различать поведение российских артистов. Если они просто высказывают своё субъективное мнение, касаемо происходящих событий – это одно дело. Но если они начинают финансировать сторону противника, отправляя заработанные в России гонорары – это уже совершенно иная ситуация.
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Анастасия Чинкова