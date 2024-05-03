Путин провёл телефонный разговор с президентом Таджикистана Рахмоном

Фото: сайт Кремля
Российский президент Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Лидеры двух стран обсудили участие в приуроченных к Дню Победы мероприятиях в Москве. Также главы России и Таджикистана обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов и обсудили сотрудничество в борьбе с террористической угрозой.
Отмечается, что в последнее время активизировались попытки искусственного нагнетания ситуации вокруг прибывающих в Россию трудовых мигрантов, включая граждан Таджикистана. Президенты заявили, что такие попытки будут пресекаться обеими сторонами, чтобы не наносить ущерб проверенным временем двусторонним отношениям.
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Анастасия Чинкова