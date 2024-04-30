Лавров пояснил главе МИД Таджикистана принимаемые в РФ меры безопасности

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Глава МИД России Сергей Лавров объяснил коллеге из Таджикистана Сироджиддину Мухриддину, какие дополнительные меры безопасности принимаются в РФ.
Все разъяснение Лавров дал Мухриддину в телефонном разговоре, пишет RT. Он заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» стал главной причиной более масштабных проверок прибывающих в РФ иностранцев.
Лавров подчеркнул, что принятые меры носят временный характер, они не направлены против конкретной нации или религии, отметив, что постепенно обстановка на пунктах пропуска нормализуется.
Главы МИД РФ и Таджикистана сошлись во мнении, что необходимо бережно относиться к российско-таджикистанским отношениям, проверенным временем. Также странам надо сохранять и укреплять их позитивной динамикой.
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Лавров подчеркнул, что принятые меры носят временный характер, они не направлены против конкретной нации или религии, отметив, что постепенно обстановка на пунктах пропуска нормализуется.
Главы МИД РФ и Таджикистана сошлись во мнении, что необходимо бережно относиться к российско-таджикистанским отношениям, проверенным временем. Также странам надо сохранять и укреплять их позитивной динамикой.
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Алёна Самарева