МИД Таджикистана вынес своим гражданам срочное предупреждение о поездах в Россию

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МИД Таджикистана порекомендовал своим гражданам не посещать Российскую Федерацию без необходимости, об таджикский дипломат сообщил РИА Новости.
«МИД Таджикистана дает срочную рекомендацию гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости», — сообщил собеседник агентства из внешнеполитического ведомства Таджикистана.
Причины такой рекомендации не уточняются.
При этом 26 апреля МИД Таджикистана сообщил, что гражданам страны стали массово отказывать во въезде на территорию Российской Федерации. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева