Экспертиза установила, что Ил-76 сбила ракета ПВО западного производства

Следственный комитет РФ
Экспертиза выявила, что военный самолет Ил-76 был сбит ракетой противовоздушной обороны западного производства. Об этом информирует РИА Новости в экстренных службах.
Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение около белгородского села Яблоново 24 января. На борту судна находились 65 украинских пленных, которых везли в Белгород для обмена на российских солдат. В результате крушения все погибли, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Изначально СМИ Украины написали, что самолёт сбили ВСУ, но, после того, как стало понятно, что на борту находились их же граждане, эти новости их украинских информагентств были удалены или отредактированы.
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