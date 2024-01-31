Сальдо раскрыл, в чем Украина просчиталась с атакой на Ил-76

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Украинское правительство просчиталось, отдав приказ сбить российский Ил-76 в Белгородской области со своими же военнопленными бойцами на борту. По плану было обвинить РФ и запугать украинцев. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
Как утверждает Сальдо, попытка Киева не увенчалась успехом и власти «заврались до такой степени, что уже сами не знают, как из такой ситуации выпутаться». Он отметил, что власти хотели обвинить РФ, как будто она сама сбила свое воздушное судно.
«Потом начали говорить, что там были ракеты. Потом начали говорить, что это не мы вообще», — отметил политик.
Напомним, 24 января ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором находилось 65 украинских военнопленных. Ранее сообщалось, что данные черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на самолет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак