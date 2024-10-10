Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин расширил условия безвизового режима на всех граждан Грузии. Об этом говорится в указе, который опубликован на портале правовых актов.
В новой редакции указа больше нет исключений, для которых виза ранее была необходима. Уточняется, что теперь без визы в РФ граждане Грузии смогут въезжать и «в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней», а также желающие получить в стране образование.
В мае прошлого года российский лидер отменил визовый режим для граждан Грузии, который действовал с 2000 года. Также Путин отменил введенный в 2019 году запрет на полеты российских самолетов в Грузию.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что для его партии «Грузинская мечта» урегулирование отношений с Россией является наиважнейшим приоритетом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В мае прошлого года российский лидер отменил визовый режим для граждан Грузии, который действовал с 2000 года. Также Путин отменил введенный в 2019 году запрет на полеты российских самолетов в Грузию.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что для его партии «Грузинская мечта» урегулирование отношений с Россией является наиважнейшим приоритетом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова