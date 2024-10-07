Премьер Грузии назвал главным приоритетом урегулирование отношений с Россией

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что для его партии «Грузинская мечта» урегулирование отношений с Россией и прагматичная политика является наиважнейшим приоритетом. С такими словами он выступил на презентации предвыборной компании его партии. Сами парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября.
«Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с РФ является наиважнейшим приоритетом», — отметил он.Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что Грузия опровергает сообщения о том, что в Тбилиси готовы признать независимость Абхазии и Южной Осетии. По его словам, подобные вопросы не рассматриваются.
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