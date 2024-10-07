Премьер Грузии назвал главным приоритетом урегулирование отношений с Россией

Премьер-министр Словакии Фицо предложил ударить дальнобойным западным оружием по Брюсселю, чтобы европейские чиновники поняли, сколь серьезный вопрос они обсуждают, когда говорят о разрешении для ВСУ бить вглубь России. Об этом сообщает издание Hlavný Denník. По его словам, некоторые члены ЕП слишком легкомысленно говорят об этом оружии.