Россиянина лишили визы во время поездки в Европу из-за смены отеля проживания

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Российского туриста дистанционно лишили визы во время поездки по Европе. Об этом сообщает TourDom.
Россиянин получил шенген и благополучно добрался до Греции. Согласно информации издания, в промежутке между одобрением визы и самой поездкой мужчина успел поменять указанный отель на другой, а также изменить дату вылета.
Через несколько дней после начала путешествия туристу пришло письмо на электронную почту, в котором говорилось, что его виза аннулирована по причине «несоблюдения целей поездки».
Россиянин намерен отправить письмо с объяснением в дипмиссию и предоставить подтверждение о заселении в другой отель.
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Через несколько дней после начала путешествия туристу пришло письмо на электронную почту, в котором говорилось, что его виза аннулирована по причине «несоблюдения целей поездки».
Россиянин намерен отправить письмо с объяснением в дипмиссию и предоставить подтверждение о заселении в другой отель.
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Екатерина Коршунова