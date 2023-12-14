Путин рассказал о развитии новых регионов

Фото: сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин заявил, что свыше 1 трлн рублей будет ежегодно выделяться новым регионам России. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
По словам главы государства, в 2023 году на присоединённые к России территории было затрачено бюджет 170 миллиардов рублей. Экономика регионов начала восстанавливаться.
В федеральном бюджете РФ уже предусмотрено свыше 1 трлн рублей для финансирования ЛНД, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, заверил президент.
Экономическая ситуация в стране стабильно развивается. За 9 месяцев текущего года ВВП страны вырос на 2,8% по сравнению с прошлым годом. Об этом президент России Владимир Путин ранее заявил на совещании по экономике. Глава государства также указал на то, что в сентябре 2023 года российская экономика полностью восстановилась после санкционного давления со стороны недружественных стран.
Владимир Путин заверил, что страна намерена впредь улучшать показатели и создавать условия для долгосрочного роста и стабильности ВВП.
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В федеральном бюджете РФ уже предусмотрено свыше 1 трлн рублей для финансирования ЛНД, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, заверил президент.
Владимир Путин заверил, что страна намерена впредь улучшать показатели и создавать условия для долгосрочного роста и стабильности ВВП.
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Анастасия Крестьянова