Путин рассказал, что бы посоветовал себе прежнему и от чего бы предостерёг

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на большой пресс-конференции и прямой линии ответил на ряд вопросов жителей страны и журналистов. Один из первых вопросов был посвящен спецоперации на территории Украины. Редакция «Радио 1» расскажет о том, что президент сказал о сроках окончаниях СВО, как он оценил ранее анонсированное контрнаступление ВСУ, и какая ситуация складывается на фронте в настоящее время.