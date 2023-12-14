Путин рассказал, что бы посоветовал себе прежнему и от чего бы предостерёг

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года» заявил, что ему стоило быть менее наивным и доверчивым в начале политической карьеры.
Он сообщил, что, если бы мог обратиться к себе из 2000-х годов, то посоветовал бы быть менее наивным и доверчивым в отношении партнёров по политической арене. Но отметил: «Верной дорогой идёте товарищи».
Ранее в ходе своего выступления Путин прокомментировал вопрос от своего «нейродвойника», отметив, что в жизни у него нет двойников.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
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Ранее в ходе своего выступления Путин прокомментировал вопрос от своего «нейродвойника», отметив, что в жизни у него нет двойников.
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Анастасия Чинкова