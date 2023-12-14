Путин рассказал о перспективах развития российского газового рынка

Фото: сайт Кремля
Выступая на подведении итогов года, которое проводится в формате пресс-конференции, совмещённых с «Прямой линией», президент РФ Владимир Путин коснулся вопросов газового рынка. Он сказал, что «Газпром» является надёжным партнёром, и именно поэтому продолжаются поставки газа на Запад.
Компания добросовестно выполняет свои контрактные обязательства, поэтому в том числе осуществляются транзитные поставки через Украину. Однако в основном это страны Южной Европы, подчеркнул президент.
Что касается поворота на Восток, то этот шаг совершенно очевиден, продолжил российский президент. Там активно развиваются крупные мировые экономические центры, и если они готовы закупать наш газ, то мы готовы им его продавать, отметил глава государства. Россия руководствуется в своих действиях не политической конъюнктурой, а прежде всего экономическими интересами, заключил Владимир Путин.
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«Нам же совершенно ни к чему наказывать, например, Венгрию», — сказал Путин.
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Александр Бойцов