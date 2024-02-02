Путин рассказал о сложностях на одном из направлений СВО

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Президент России Владимир Путин заявил, что утром 2 февраля от Генштаба узнал о сложностях на одном из участков зоны спецоперации, связанных с беспилотниками. Об этом он рассказал на встрече с активом участников форума «Всё для победы!».
«Я вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом. Там на одном из участков, конечно, сложная ситуация, связанная как раз с беспилотными летательными аппаратами», - сказал Путин.
При этом он отметил, что так сейчас почти везде.
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