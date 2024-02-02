Путин рассказал, как военные добиваются успеха на поле боя

Фото: Сайт Кремля
Чтобы добиться успеха на поле боя, необходимо быстро реагировать на средства поражения противника, об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с участниками проекта «Всё для Победы» в Туле.
Глава РФ заявил, что для победы на линии боевого соприкосновения необходимы адекватность и быстрота реакции.
Российский лидер подчеркнул, что все эти факторы описывают особенности ведения современных боевых действий.
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«Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагируют, причем не только находят возможность их подавлять, но и делать свои более эффективные средства», — объяснил Владимир Путин.
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Евгения Парфентьева