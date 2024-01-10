Путин заявил, что чувствует в себе силы для решения стоящих перед РФ задач

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Глава российского государства Владимир Путин заявил, что он уже взрослый человек, но силы и энергию для решения стоящих перед страной задач в себе чувствует. Об этом Путин сообщил во время встречи с жителями города Анадырь.
«Я вот когда смотрю, когда наши люди добиваются каких-то результатов в науке, в культуре, в образовании, в медицине, в спорте, я смотрю на этих молодых, красивых, энергичных, талантливых людей, знаете, у меня такое чувство очень часто возникает, что как будто это вот мои дети, это наша семья», — рассказал президент.Путин также отметил, что вся страна вместе работает над решением определенных задач в спокойном режиме, то успех в данном деле, определенно, обеспечен.
Путин неоднократно говорил, что не был на Чукотке и хочет посетить ее. Отмечается, что поездка президента на Чукотку стала первой региональной в текущем году.
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