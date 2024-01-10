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Путин заявил, что чувствует в себе силы для решения стоящих перед РФ задач

10 января 2024, 13:39
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что он уже взрослый человек, но силы и энергию для решения стоящих перед страной задач в себе чувствует. Об этом Путин сообщил во время встречи с жителями города Анадырь.
«Я вот когда смотрю, когда наши люди добиваются каких-то результатов в науке, в культуре, в образовании, в медицине, в спорте, я смотрю на этих молодых, красивых, энергичных, талантливых людей, знаете, у меня такое чувство очень часто возникает, что как будто это вот мои дети, это наша семья», — рассказал президент.
Путин также отметил, что вся страна вместе работает над решением определенных задач в спокойном режиме, то успех в данном деле, определенно, обеспечен.


Напомним, президент РФ Владимир Путин прибыл в Чукотский автономный округ с рабочей поездкой. Российский лидер посетил город Анадырь.

Путин неоднократно говорил, что не был на Чукотке и хочет посетить ее. Отмечается, что поездка президента на Чукотку стала первой региональной в текущем году.

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В российском МИД осудили методы группировок в Эквадоре
Захарова: Россия осуждает методы группировок в Эквадоре и захват заложников
10 января 2024, 13:54

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия осуждает террористические методы группировок в Эквадоре, в числе которых — захват заложников. Заявление Захаровой опубликовано на сайте.
Захарова подчеркнула, что наша страна рассчитывает, что правительство Эквадора сможет «поставить эффективный заслон разгулу преступных элементов». Официальный представитель МИД РФ выразила надежду, что беспорядки удастся устранить и вернуть порядок в государстве.

Ранее сообщалось, что не менее 10 человек, среди которых два сотрудника полиции, погибли в результате беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь.

Напомним, эквадорский президент Даниэль Нобоа объявил режим чрезвычайной ситуации на 60 дней после беспорядков в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд. Это позволит привлечь вооруженные силы для восстановления контроля в пенитенциарной системе.

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Мужчина и его невеста зарезали друг друга во время пьяной ссоры
10 января 2024, 13:30

Фото: istock / showcake

В Ставрополе жених с невестой в ходе пьяной ссоры зарезали друг друга. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на свой источник.
По данным издания, инцидент произошел вечером 9 января на территории СНТ Аграрник, который находится в Промышленном районе города.

Между влюбленными произошел конфликт во время распития алкоголя. Они схватились за ножи и нанесли друг другу смертельные ранения. В результате также постаралась пенсионерка, пытавшаяся их разнять. Женщину госпитализировали с ранением брюшной полости.

По факту инцидента проводится проверка, правоохранители выясняются обстоятельства произошедшего.

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Путин поручил проработать льготы на покупку авто для семей на Дальнем Востоке
10 января 2024, 13:07

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин выступил против траты средств материнского капитала на покупку автомобиля. Вместо этого он поручил разработать дополнительные льготы на приобретение машины для многодетных семей в Дальневосточном регионе.
На встрече с общественностью российского лидера попросили расширить возможности использования средств материнского капитала на покупку автомобиля. Путин не поддержал эту идею. Он отметил, что к любым предложениям по расширению возможностей использования материнского капитала следует относиться очень аккуратно.

Вместо этого глава государства предложил местным властям разработать дополнительную систему льгот для многодетных семей в плане покупки автомобиля, напомнив, что такие меры действовали в период пандемии и доказали свою эффективность, так как с одной стороны поддерживали людей, а с другой — автомобильную промышленность.

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В Ираке высказались о присутствии американских войск в стране
Politico: премьер Ирака Шиа ас-Судани попросил оставить войска США в стране
10 января 2024, 13:02

Фото: iStock/rarrarorro

Иракский премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани заявил, что требование Ирака о выводе военного контингента США было «попыткой удовлетворить внутреннюю аудиторию», однако власти настроены на переговоры о сохранении американских войск. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что несмотря на позицию премьера парламент Ирака может предпринять шаги для вывода военнослужащих США. При этом премьер Ирака не может осуществлять контроль за некоторыми группировки в государстве, так как Иран оказывает им поддержку.

Ранее премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани заявил, что присутствию войск международной коалиции в Ираке следует положить конец. настоящее время все оправдания для присутствия в Ираке вооружённых сил международной коалиции, возглавляемой США, закончились, отметил глава правительства.

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В России обеспокоены возможностью ракет США достать до большей части России
Евменов: корабли США могут достать «Томагавками» до большей части России
10 января 2024, 12:58

Фото: iStock/Benny Winslow

Национальной безопасности России могут угрожать корабли США, которые несут на борту крылатые ракеты «Томагавк», способные долететь до объектов на большей части территории РФ. Такое заявление сделал главнокомандующий флотом адмирал Николай Евменов.
Он назвал несколько основных факторов, которые указывают на формирование угроз военной безопасности океанских и морских направлений России.

«Патрулирование в море на постоянной основе кораблей — носителей крылатых ракет большой дальности "Томагавк" с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России», - отметил Евменов.

Также, по его словам, угрозу России несет наличие мощных группировок ВМС вражеских государств в разных регионах мира. Кроме того, планы по пересмотру статуса Северного морского пути и развертывание иностранными государствами систем противоракетной обороны.

Таким образом, Евменов считает, что для устранения подобных угроз необходимо наличие современного Военно-морского флота, который сможет совмести с другими родами войск отразить потенциальную агрессию.

«Томагавки» могут переносить эсминцы типа «Арли Берк» и крейсера типа «Тикондерога» ВМС США. По предварительным данным, в настоящее время они несут на своем борту порядка семи тысяч ракет.

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#флот
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#безопасность
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Зеленский встретится с президентом и главой правительства Литвы
10 января 2024, 12:30

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Литву для переговоров по безопасности и евроинтеграции. В ходе визита он проведёт переговоры с президентом страны Гитанасом Науседой, а также премьер-министром Ингридой Шимоните
По сообщению украинского информационного агентства УНИАН, в планах Зеленского также встречи со спикером Сейма (парламент Литвы - прим. ред.) Викторией Чмилите-Нильсен, депутатами, представителями политических и общественных сил, журналистами и членами украинской общины. В повестке визита вопросы безопасности, интеграции в НАТО и Евросоюз, сотрудничество в области создания средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников, а также координация поддержки Киева со стороны Европы.

По словам Зеленского, после Вильнюса он намерен также посетить Эстонию и Латвию. Темы встреч с главами этих прибалтийских государств, скорее всего, будут такими же, как и на переговорах с политическим руководством Литвы.

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Пленный солдат ВС Украины рассказал о перемене отношения к Зеленскому в стране
Пленный солдат ВСУ: Зеленскому перестали доверять военные и гражданские
10 января 2024, 12:07

Фото: РИА Новости / Стрингер

Гражданское население Украины все меньше доверяет президенту Владимиру Зеленскому и чаще вспоминает бывшего главу страны Виктора Януковича. Об этом рассказал сдавшийся в плен российским войскам солдат ВСУ Роман Калиниченко изданию РИА Но стоит.

«Сейчас переломный такой момент в стране идет, что Зеленскому перестали доверять. Перестали доверять не среди военных большинство, а с цивильных… С гражданского народа», — заявил боец.
Как утверждает Калиниченко, до этого люди были рады Зеленскому, но с течением времени и в связи с осложнением экономической и политической обстановки отношение стало меняться в худшую сторону. Пленный заявил, что после начала конфликта многие стали вспоминать Януковича.

«Уже такие разговоры, и давно они уже ходят, такие разговоры, что, вот, при Януковиче было хорошо, спокойно, тихо. У народа была стабильная зарплата», — отметил солдат.
Он обратил внимание, что раньше хватало на оплату коммунальных услуг, покупку детям школьных принадлежностей и формы, можно было спокойно сходить с супругой в ресторан. Сейчас, по словам Калиниченко, после оплаты счетов за квартиру в семье не остается ничего.

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Танки, заложники и мобилизация: причины мятежа в Эквадоре и о чем предупредили россиян
Президент Эквадора объявил о внутреннем вооруженном конфликте: что известно
10 января 2024, 11:26

Фото: iStock/aapsky

Побег из тюрьмы главаря крупнейшей банды спровоцировал бунты в тюрьмах Эквадора. С 7 января республика охвачена массовыми беспорядками, число жертв и пострадавших продолжает расти. В стране объявлен режим ЧС и введен комендантский час. Редакция «Радио 1» расскажет о внутреннем вооруженном конфликте, о том, чем опасен сбежавший из колонии преступник, и что известно о захваченных боевиками заложниках.

Что случилось в Эквадоре: причины вооруженного мятежа


Генпрокуратура Эквадора сообщила о бунтах в исправительных учреждениях страны седьмого января. Беспорядки начались после побега из тюрьмы главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Адольфо Масиаса по кличке Фито.

В столицу Эквадора стянули военную технику
В столицу Эквадора стянули военную технику

Банда занималась заказными убийствами, торговлей наркотиками и вымогательствами. Группировка также взяла на себя убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио, который сообщил о своем намерении баллотироваться на пост главы государства в 2023 году. Он неоднократно рассказывал об угрозах в свой адрес, а 9 августа прошлого года был застрелен.

10 января из тюрьмы сбежал еще один главарь банды «Лос-Лобос» Фабрисио Колон. Он стал одним из 39 заключенных, которому удалось совершить побег из-под стражи в тюрьме города Риобамба.

Захват заложников в Эквадоре


Преступники, отбывающие наказание в тюрьмах Эквадора, начали брать сотрудников колонии в заложники. По информации местных СМИ, число насильно удерживаемых лиц достигло 139 человек.

9 января вооруженные боевики устроили нападение на журналистов. В студии телеканала TC Televisión в Гуаякиле, были взяты в заложники ведущие. Происходящее транслировалось в прямом эфире. Вскоре нападавших задержали, а сотрудников телеканала эвакуировали.

Режим внутреннего вооруженного конфликта в Эквадоре


Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта после захвата в заложники журналистов. Он также сообщил, что местные бандитские группировки приравнены к террористическим организациям.
Глава государства созвал заседание совета безопасности республики, после которого было принято решение о мобилизации армии и размещении танков в «стратегических точках» страны.

По словам главы Объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Вела, «каждая террористическая группировка, упомянутая в указе, является военной целью».

Жертвы вооруженного конфликта в Эквадоре


В ходе вооруженных беспорядков в Эквадоре погибли минимум десять человек. Об этом сообщила Национальная милиция страны. В ведомстве подчеркнули, что количество жертв и пострадавших продолжает расти. По информации издания El Universal среди раненых есть школьник. Группировка хаотично обстреливает автомобили, врывается на склады, рестораны и магазины.

Мировая реакция на беспорядки в Эквадоре


На фоне вооруженного конфликта в Эквадоре власти Перу стянули в приграничные районы сотрудников силовых структур. МИД страны осудил акты насилия и выразил слова поддержки властям.

Посольство России в Эквадоре сообщило, что не располагает информацией о пострадавших россиянах в результате беспорядков в республике. Дипломаты призвали воздержаться от поездок в страну до урегулирования конфликта.

Выборы президента Эквадора выиграл Даниэль Нобоа
Выборы президента Эквадора выиграл Даниэль Нобоа

Дипломатические представительства Китая временно приостановили работу в Эквадоре.

Аргентинская сторона выразила готовность направить в Эквадор правоохранителей для оказания помощи в стабилизации ситуации. Министр безопасности страны назвала обострение ситуации в республике проблемой всего континента.

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Блинкен поставил Греции жесткий ультиматум по Украине
Newsbreak: Блинкен потребовал от премьера Греции новых поставок оружия Киеву
10 января 2024, 11:13

Фото: iStock/maksicfoto

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом потребовал от него очередных поставок вооружения для Украины. Об этом пишет новостной портал Newsbreak.
Мицотакис принимал Блинкена в своем родовом доме в Ханье на Крите 6 января. По итогам встречи пресс-служба Мицотакиса сообщила, что политики обсудили события на Украине, а Блинкен в свою очередь выразил благодарность Греции за поддержку киевского режима.

«К сожалению, есть худшее развитие событий от визита Блинкена. Согласно информации, госсекретарь США во время встречи с Кириакосом Мицотакисом потребовал, чтобы Греция отправила Украине новые системы вооружения. Он даже поставил ультиматум в несколько дней для окончательного ответа премьер-министра», - говорится в сообщении.

Однако, предполагается, что речь идет о шантаже. По информации портала, Греция и также уже отдала Украине все свое вооружение, пожертвовав национальной обороной. Таким образом, издание утверждает, что, если Мицотакис пойдет на поводу у Блинкена, то нанесет тем самым сильнейший ущерб греческим интересам.

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