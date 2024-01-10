Путин впервые приехал с рабочей поездкой на Чукотку, он посетит Анадырь

Фото: сайт Кремля
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Чукотский автономный округ с рабочей поездкой. Глава государства посетит город Анадырь. Об этом информирует ТАСС.
Российский лидер неоднократно говорил, что не был на Чукотке и хочет посетить ее. Отмечается, что поездка Путина на Чукотку стала первой региональной в 2024 году.
Ранее в 2008 году Чукотку посещал Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост президента.
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