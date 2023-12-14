«Дружки из США и Запада»: Путин назвал цель госпереворота на Украине

Фото: Сайт Кремля
Владимир Путин объяснил, зачем был нужен госпереворот на территории Украины. Об этом он рассказал в рамках подведения итогов года.
«Госпереворот на Украине нужен был для создания конфликта, этим занимались наши "дружки" из США, а европейцы сделали вид, что ничего не знают», - уточнил Путин.
Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию. По словам Путина, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы. Он уверен, это связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны.
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
Читайте также:
«Учителя и священники: Путин рассказал, кто выигрывает войны
Путин раскрыл число вступивших в ВС РФ добровольцев
Путин раскрыл потери ВСУ при контрнаступлении
Татьяна Лаврова