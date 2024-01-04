Россиянам рассказали, как правильно загадывать желание на Рождество

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
На Руси всегда верили, что желания, загаданные в рождественскую ночь, обязательно сбываются. Общественная служба новостей рассказала о традиционных способах правильного загадывания желаний в канун Рождества.
В первую очередь следует учесть несколько условий. Так, загадывать желание в рождественскую ночь необходимо только в темноте, смотря при этом на небо. Также нужно детально представить то, в чём заключается заветная мечта. Как только образ сформировался, необходимо закрыть глаза правой рукой, вновь повторить своё желание и как бы сбросить его с лица в небо, сделав соответствующее движение рукой.
Однако на этом процесс загадывания не заканчивается: важно зажечь красную свечу и ещё раз повторить своё желание.
ОСН приводит несколько советов, благодаря которым шансы на исполнение желания повышаются. Во-первых, важно ответственно отнестись к выбору желания: оно не должно быть несерьёзным и мимолётным. Во-вторых, желание ни в коем случае не должно иметь корыстные цели. И, в-третьих, не стоит сомневаться в своём желании.
Самое подходящее время для загадывания желаний – с полуночи до четырёх часов утра, поскольку именно в это время по преданиям зажглись звёзды в ночь Рождения Христа.
Немаловажно осторожнее относиться к загадыванию желания для близкого человека, поскольку не следует руководить его судьбой.
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Однако на этом процесс загадывания не заканчивается: важно зажечь красную свечу и ещё раз повторить своё желание.
Самое подходящее время для загадывания желаний – с полуночи до четырёх часов утра, поскольку именно в это время по преданиям зажглись звёзды в ночь Рождения Христа.
Немаловажно осторожнее относиться к загадыванию желания для близкого человека, поскольку не следует руководить его судьбой.
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Анастасия Чинкова