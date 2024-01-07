Путин поздравил с Рождеством граждан России

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин передал поздравление гражданам с Рождеством Христовым, подчеркнув важность единства миллионов людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. Текст поздравления был опубликован на официальном сайте Кремля.
«Эти неизменные ценности играют особую роль в истории нашей страны и служат надежной духовной и нравственной опорой общества на протяжении веков», — отметил глава государства.Путин также подчеркнул важность русской православной церкви, отметив ее роль в сохранении богатого исторического и культурного наследия, а также в поддержке института семьи и патриотического воспитания граждан.
«И, конечно, великое уважение заслуживают усилия религиозных организаций, которые поддерживают наших героев — участников специальной военной операции, а также жителей Донбасса и Новороссии», — подчеркнул Владимир Путин.Читайте также:
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