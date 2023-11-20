Путин рассказал об уровне российско-китайских отношений

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин рассказал о координации Россией и Китаем усилий в решении важнейших международных проблем. Об этом он сообщил в приветствии к участникам Диалога «Партия «Единая Россия» – Коммунистическая партия Китая».
Путин отметил, что российско-китайское сотрудничество находится на «беспрецедентно высоком уровне». Реализуются совместные проекты в областях экономики, энергетики, транспорта, гуманитарных сферах и др.
Также президент заявил, что на двусторонней основе и в форматах ШОС, БРИКС координируются усилия в решении важнейших международных проблем для построения справедливого и демократического порядка в мире.
Кроме того, Путин отметил, что развитие сотрудничества России и Китая во многом зависит от конструктивного взаимодействия между «Единой Россией» и Коммунистической партией Китая.
Российский президент пожелал участникам Диалога успехов в предстоящей дискуссии, которая, по ожиданиям Путина, пройдёт также плодотворно как обычно, а высказанные идеи будут приняты и укрепят отношения между странами.
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Также президент заявил, что на двусторонней основе и в форматах ШОС, БРИКС координируются усилия в решении важнейших международных проблем для построения справедливого и демократического порядка в мире.
Российский президент пожелал участникам Диалога успехов в предстоящей дискуссии, которая, по ожиданиям Путина, пройдёт также плодотворно как обычно, а высказанные идеи будут приняты и укрепят отношения между странами.
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Анастасия Чинкова